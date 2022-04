Luca Hänni (27) ist wohl der geborene Hochzeitsplaner! Zu Beginn des Jahres verlobten sich der Sänger und die Profitänzerin Christina Luft (32), die seit zwei Jahren offiziell ein Paar sind – die Vorbereitungen für die gemeinsame Trauung scheinen sogar schon auf Hochtouren zu laufen. Doch durch ihre Teilnahme bei Let's Dance blieb Christina nicht viel Zeit für jegliche Organisation. Nun verriet sie: Luca ist für die Hochzeitsplanung zuständig!

Im Interview mit RTL plauderte die 32-Jährige aus, dass sie aktuell gar nicht so genau wisse, wie ihr großer Tag eigentlich aussehen wird. "Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das tatsächlich mehr in Lucas Hände übertragen [...] er ist, was Hochzeit angeht, irgendwie mehr im Bilde als ich", erklärte sie. Daneben betonte sie, dass sie Luca blind vertraue: "Ich denke mir: Schatzi, das, was dir gefällt, gefällt mir auch."

Für die Tänzerin könnten sich jetzt jedenfalls wieder mehr Gelegenheiten ergeben, um die Hochzeit gemeinsam mit ihrem Liebsten zu planen. Denn in der vergangenen "Let's Dance"-Show hat es sich für die hübsche Brünette und ihren Tanzpartner Mike Singer (22) ausgetanzt – sie erhielten die wenigsten Stimmen beim Voting.

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni, April 2022

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni im Juli 2021

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance" 2022

