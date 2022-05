Königin Margrethe von Dänemark (82) lässt sich von ihrem Alter nicht aufhalten! Die dänische Monarchin feiert in diesem Jahr nun schon ihr 50-jähriges Thronjubiläum. Im Januar jährte sich die Krönungszeremonie bereits, doch auch im Sommer veranstaltet das Land zahlreiche Feierlichkeiten aus diesem Anlass. Nun lud auch ein Freizeitpark in Kopenhagen zum Feiern ein: Königin Margrethe genoss einen lustigen Tag samt Achterbahnfahren!

Der Tivoli ist ein in der Innenstadt der dänischen Hauptstadt gelegener Vergnügungspark, in dem der Samstag ganz im Zeichen der Krone stand. Dort besuchte Königin Margrethe unter anderem die Gartenausstellungen oder wurde von einer Garde begrüßt. Aber auch die Achterbahnen ließ sie nicht aus: Während einer wilden Fahrt in der Attraktion lachte sie voller Freude – außerdem fuhr sie mit einer bunten Bimmelbahn.

Schon im Januar zelebrierte das dänische Königshaus das Jubiläum seines Oberhaupts. Die großen Veranstaltungen mussten jedoch aufgrund der damaligen Gesundheitslage im Land verschoben werden. Im Laufe des Jahres sind jedoch noch weitere Würdigungen und Festlichkeiten geplant.

