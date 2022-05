Ronald Schill (63) hat kein Problem mit Nacktheit! Der ehemalige Richter versucht sich seit einigen Jahren als Reality-TV-Star. Nach Promis unter Palmen ist er nun in der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars dabei. Die Sala, in der die Kandidaten während der Dreharbeiten wohnen, ist am paradiesischen Strand – und die Dusche steht offen am Meer. Trotz allem ließ Ronald die Badehose beim Duschen meist weg!

Schon im TV sah man ab und zu, dass es dem 63-Jährige offenbar egal ist, was man alles von seinem Körper sieht. Ungeniert wusch Ronald sich vor den Augen seiner Teilnehmer und zwar so, wie Gott ihn schuf. Das entging natürlich auch Rich Nana nicht. "Ich habe dann ja auch noch zwischen dem Jan und dem Lustmolch, dem Roland geschlafen. Zum Frühstück hat er sich dann auch noch seine Kronjuwele gewaschen – nackt!", erzählte sie gegenüber Promiflash. Und diese sogenannten "Kronjuwelen" bekam man wohl ganz schön oft zu sehen.

"Ja, andauernd. Also wir haben uns seriös im Badeanzug gewaschen und er zieht sich nackt aus. Also er hat Nerven aus Stahl", erzählte die Rapperin, aber wirklich gestört habe es Rich Nana nicht: "Nein, genervt hat mich da niemand. Ich habe Nerven aus Stahl." Auch wenn "der eine geschnarcht, der andere gefurzt hat", ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI/Paris Tsitsos Ronald Schill bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Ronald Schill, Sissi Hofbauer, Rich Nana und Yasin Mohamed bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / richnana Rich Nana, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

