Es knistert am Strand von Thailand! Bei Kampf der Realitystars ist in diesem Jahr auch Hamburgs Ex-Innensenator Ronald Schill (63) dabei. Der ehemalige Adam sucht Eva-Kandidat geht nicht ohne Taktik in das Format – er will in der Sala nämlich durchaus provozieren. Bei einer feuchtfröhlichen Poolparty geriet Ronald jetzt gemeinsam mit Mitstreiterin Nina Kristin (39) in den Fokus der Gruppe: Denn ihre Füße schienen ihn sehr zu begeistern.

Die Blondine sitzt in der Szene am Rand des Beckens und lässt ihre Beine im Wasser baumeln. Zu ihren Füßen planscht Ronald – und massiert ihr sanft die Beine. Nina scheint das nicht zu stören, doch dann nimmt der Jurist ihren Fuß in seinen weit geöffneten Mund! Während sich Sala-Mitbewohnerin Chethrin Schulze (30) ungläubig abwendet, kann Tessa Bergmeier offenbar gar nicht weggucken.

Nina regiert lachend auf die Annäherung und macht keine Anstalten, ihr Bein aus Ronalds Reichweite zu bewegen. Elena Miras (30) hingegen scheint der Anblick nicht allzu sehr zu gefallen. "Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so was Ekelhaftes vor mir gesehen", kommentierte sie die Szene später.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

