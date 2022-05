Sara Kulka (31) konnte keine ihrer Schwangerschaften genießen. Im Jahr 2014 wurde die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter und brachte ihr Töchterchen Matilda zur Welt. Im November 2016 wurde die Kleine sogar schon zur großen Schwester: Nesthäkchen Annabell bereicherte die Familie des Models. An die beiden Schwangerschaften hat Sara allerdings keine guten Erinnerungen, wie sie nun verriet!

In einem Instagram-Post ließ sie die Zeit, in der sie schwanger war, Revue passieren. "Ich bin ehrlich, ich habe es nicht wirklich gemocht und auch nicht genossen, da ich viel in Sorge war", räumte die Blondine ein. Die Schwangerschaft mit Matilda sei ein ständiges Auf und Ab gewesen und die Erfahrung, ihr Baby als Beckenendlage und als Frühchen per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen, habe sie geprägt. Bei Annabell hingegen habe sie in den ersten vier Monaten unter starker Übelkeit und Schmerzen gelitten.

Trotz allem hat Sara diese anstrengenden Schwangerschaftsmonate gerne auf sich genommen. Ihre beiden Mädels sind der ganze Stolz der einstigen Dschungelcamperin. "Für mich gibt es wirklich nichts Schöneres als Mama zu sein – aber schwanger zu sein mag ich gar nicht", erklärte sie.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern im Thailand-Urlaub, Februar 2020

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren beiden Kindern, April 2022

