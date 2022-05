Die beiden strahlen einmal mehr um die Wette! Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) sind ein absolutes Traumpaar: Immer wieder betonen sie ihre gegenseitige Liebe und sind mittlerweile sogar verlobt. Nun reiste die Schauspielerin mit ihrem Liebsten nach Italien zur großen Hochzeitsfeier von Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46). Dafür warfen sie sich in Schale: So stylish waren Megan und MGK auf der Hochzeitsfeier!

In Portofino gaben sich die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit und der Musiker am heutigen Sonntag erneut das Jawort. Als gute Freunde des Paares durften auch der Punkrocker und seine Freundin nicht fehlen: Machine Gun Kelly trug für die Feierlichkeit einen blauen Leoparden-Anzug, der durch die silbernen Elemente schon aus der Ferne glänzte. Die "Transformers"-Darstellerin setzte auf eine schwarze Robe, die mit einer glitzernden Korsage ihr Hammer-Dekolleté in Szene setzte.

Für einen Fotografen posierten die zwei superverliebt und schauten sich liebevoll an. Dabei achtete der "Twin Flame"-Sänger auch stets auf seine Freundin: Auf den steinigen Stufen der Küstenstadt gaben sie sich gegenseitigen Support und hielten quasi die ganze Zeit Händchen.

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Cobra Team / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly auf Kourtney und Travis' Hochzeit

Cobra Team / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly auf Kourtney und Travis' Hochzeit

