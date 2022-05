Yeliz Koc (28) kann es nicht verstehen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist seit wenigen Wochen auf dem Cover des Playboys zu sehen. Für Oliver Pocher (44) offenbar wieder Grund genug, gegen die Influencerin zu schießen. In seinem Podcast zog der Comedian darüber her, dass sich die junge Mutter für das Männermagazin ausgezogen hat – und das für angeblich "nur" 10.000 Euro. Das ließ Yeliz sich nicht gefallen und äußerte sich nun zu Olivers Seitenhieb.

"Ich fand es halt nicht so cool von ihm, dass er gesagt hat, dass ich da 10.000 Euro für die Fotos bekommen hätte – das ist ja nichts", erzählte die 28-Jährige in ihrem Podcast "Bad Boss Moms". Im Gegensatz zu Ollis Meinung sei das für den Reality-TV-Star allerdings eine Menge Geld. "Für mich sind selbst 100 Euro viel", betonte Yeliz. Im Anschluss stellte ihre Schwester Filiz (35) zudem noch einmal klar, dass die Gage gar nicht 10.000 Euro betragen habe.

"Es ging mir auf jeden Fall nicht ums Geld, sondern dass ich für den Playboy shooten darf", versicherte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin. Aber Yeliz äußerte nicht nur Kritik an dem Komiker, sondern fand auch ein paar positive Worte. "Danke, dass ihr nicht negativ über die Fotos gesprochen habt, also was das Aussehen angeht", wandte sie sich an den 44-Jährigen und seine Gattin Amira (29).

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

RTLZWEI Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

