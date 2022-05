Dieses Foto irritiert viele Fans! Bibi Claßen (29) sorgte mit ihrer Trennung von ihrem Ehemann Julian (29) Ende vergangener Woche für jede Menge Wirbel. Zurzeit weilt die YouTube-Bekanntheit im sonnigen Italien – wie Fotos vom Flughafen andeuten zusammen mit ihrem Vielleicht-Flirt Timothy. Doch viel mehr als ihre potenzielle Begleitung stören sich viele Betrachter ihrer Urlaubs-Fotos an einem anderen Detail: Hat Bibi hier etwa blaue Flecken am Bein?

Auf den Fotos, die die zweifache Mutter an der Küste zeigen, posiert Bibi lasziv auf einem Felsen. An ihrem der Kamera zugewandten Oberschenkel sind deutlich zwei dunkle Verfärbungen zu erkennen. "Wieso sind da blaue Flecken?", fragte sich eine Userin in den Kommentaren und ein anderer zeigte sich entsetzt: "Oh mein Gott, was sind das für Flecken?"

Während einige Follower gleich Bibis mutmaßliche Reisebegleitung Timothy für die Flecken verantwortlich machen, mahnen andere zur Ruhe. "So ist das, wenn man sich stößt oder so... Lasst sie einfach leben", verteidigte ein Nutzer die 29-Jährige.

Julian und Bibi Claßen

Timothy Hill und Bibi Claßen am Flughafen

Bibi Claßen, Influencerin

