Starten Bibi Claßen (29) und Timothy Hill etwa gemeinsam in den Urlaub? Vor wenigen Tagen gab Julian Claßen (29) bekannt, dass er und die YouTuberin sich getrennt haben. Zuvor kursierten Aufnahmen im Netz, die angeblich die Influencerin mit einem fremden Mann, namens Timothy zeigten. So wurde die zweifache Mutter sowohl knutschend an einem Bahnhof gesichtet als auch turtelnd in London. Nun wurden Bibi und Timothy erneut zusammen in der Öffentlichkeit entdeckt und das an einem Flughafen.

Nachdem Bibi bereits in der britischen Hauptstadt von aufmerksamen Fans abgelichtet wurde, entdeckten sie die 29-Jährigen nun erneut auf dem Weg in den Urlaub mit Timothy. Auf TikTok veröffentlichten die Anhänger der Influencerin die Schnappschüsse. Vollgepackt mit Koffern, waren die YouTuberin und der Geschäftsmann am Flughafen in Köln-Bonn unterwegs. Starten sie nun etwa in einen gemeinsamen Liebesurlaub?

In ihrer Instagram-Story teilte Bibi bereits einen Schnappschuss aus dem Flugzeug. "Auf dem Weg nach...", kommentierte die Netz-Bekanntheit die Aufnahme von Bergen und der Tragfläche des Fliegers. Wird die Influencerin sich etwa bald gemeinsam mit ihrem Flirt im Liebesurlaub auf Social Media zeigen?

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

TikTok / cs.k_ Timothy Hill mit Bibi Claßen am Flughafen Köln-Bonn

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022

