Heidi Klum (48) genießt einen emotionalen Moment mit ihrem Liebsten. Sie und Tom Kaulitz (32) sind seit Anfang 2018 ein Paar und gaben sich im Jahr darauf das Jawort. Fans werden nach wie vor mit regelmäßigen Schnappschüssen versorgt, die die zwei beim Turteln zeigen. Nun unternahmen die Verliebten einen ganz besonderen Ausflug, den sie ebenfalls mit ihren Followern teilten: Heidi zeigte ihrem Tom das Gebäude, in dem sie aufgewachsen ist.

Auf Instagram postete die 48-Jährige jetzt eine Reihe von Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Tom vor ihrem Elternhaus posiert. Daneben konnten sich Fans auch noch an einem kleinen Video erfreuen, das einen weiteren Einblick in den Moment gewährt. "Es ist sehr emotional für mich, hierher zurückzukehren, so viele Erinnerungen. Ich behalte besser meine Brille auf", schrieb das Model unter den Clip.

Heidi und Tom scheinen jedenfalls gerne mal Ausflüge zu zweit zu unternehmen. Im Februar verbrachten sie beispielsweise einen malerischen Kurztrip zusammen, den die Germany's next Topmodel-Chefin ebenfalls auf Instagram teilte. Mit romantischen Spaziergängen am Strand, Herzluftballons und roten Rosen zelebrierten die beiden ihre Liebe.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2022

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

