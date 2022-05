Reign Disick (7) hatte einen der wichtigsten Jobs am großen Tag seiner Mama Kourtney Kardashian (43). Am vergangenen Wochenende haben sich die Reality-TV-Bekanntheit und Musiker Travis Barker (46) bei einer traumhaften Zeremonie im italienischen Portofino erneut die ewige Liebe geschworen. Das Duo hatte zuvor standesamtlich geheiratet – seine Hochzeit nun aber im Kreise von Familie und Freunden zelebriert. Auch Kourtneys Kids durften dabei nicht fehlen. Der siebenjährige Reign hatte eine wichtige Aufgabe.

Wie auf einem Bild, das unter anderem Hollywoodlife vorliegt, zu sehen ist, hat sich der kleine Mann besonders schick gemacht. Er trug einen schwarzen Anzug und sein weißes Hemd wurde sogar mit einer Fliege verziert. Was auf dem raren Schnappschuss von Reign aber besonders auffällt: In seinen Händen hält er ein hübsches, weißes Ringkissen mit Schleifen – offenbar durfte der Junge seiner Mutter und ihrem Liebsten die Ringe überbringen. Um ihn vor der heißen Sonne zu schützen, wurde Reign dabei von einem Angestellten mit Sonnenschirm begleitet.

Reign ging wie seine Schwester Penelope (9) und sein älterer Bruder Mason (12) aus Kourtneys Beziehung mit Scott Disick (38) hervor. Der Unternehmer selbst war bei der Trauung seiner Ex allerdings nicht anwesend. Anstatt in Italien zu feiern, genoss Scott einen Abend in Los Angeles. Anschließend meldete er sich aus seinem Privatjet.

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Sohn Reign Disick

Getty Images Reality-TV-Bekanntheit Scott Disick

