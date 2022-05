Scott Disick (38) lässt es sich gut gehen. Am Sonntag feierte die Ex-Frau des Reality-TV-Stars, Kourtney Kardashian (43), in Portofino ihre Hochzeit mit Travis Barker (46). Vor den Augen ihrer Freunde und Familie sowie ihrer drei Kinder gab die Unternehmerin dem Schlagzeuger in der italienischen Hafenstadt zum dritten Mal das Jawort. Doch eine Person war nicht an ihrem großen Tag anwesend. Während Kourtney ihr Ehegelübde ablegte, feierte Ex-Mann Scott ausgelassen in Los Angeles.

Paparazzi lichteten den 38-Jährigen am Wochenende dabei ab, wie er gemeinsam mit Rod Stewart (77) aus einem Restaurant in Los Angeles kam. Neben dem Musiker waren auch dessen Sohn Sean (41) und Tochter Kimberly (42) bei dem gemeinsamen Abendessen anwesend. Nachdem die Gruppe sich voneinander verabschiedet hatte, ging Scott in Begleitung des Models zu seinem Wagen.

Auf Instagram teilte der dreifache Vater kurz darauf eine Story, die ihn im Flieger zeigte. "Wo soll es als Nächstes hingehen?", fragte der TV-Star seine Follower. Eine Stunde später löste Scott auf: Er ist auf dem Weg zum Strand. Das genaue Reiseziel hielt er jedoch geheim.

Getty Images Reality-TV-Bekanntheit Scott Disick

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick im April 2022

