Keine Hoffnung mehr für ihre Liebe? Seit 2020 ist der Sänger Liam Payne (28) mit dem Model Maya Henry (22) verlobt. Die beiden schienen in den vergangenen Monaten allerdings eine Menge durchgemacht zu haben. Nach der Auflösung ihrer Verlobung bestätigte das Paar im März sein Comeback. Doch zuletzt sorgten pikante Fotos, die den Ex-One Direction-Star mit einer anderen Frau zeigen, für Aufsehen. Es kursierten Gerüchte um eine Trennung. Jetzt bestätigt auch ein Insider das endgültige Liebes-Aus von Liam und Maya.

Die Quelle teilte gegenüber MailOnline mit: "Liam und Maya sind nicht mehr zusammen und haben sich vor über einem Monat für immer getrennt." Liam äußerte sich bis jetzt noch nicht zu den Gerüchten oder der Trennung von seiner Verlobten. Maya hingegen meldete sich bereits vor Wochen im Netz und zeigte sich enttäuscht über die Bilder, die ihren Partner mit einer anderen Frau zeigen.

Auch wenn sich Liam für die zwischenzeitliche Trennung damals selbst die Schuld gab, schienen die beiden ihre Probleme überwunden zu haben und fanden wieder zueinander. Doch die Fotos, die von Liam und einer unbekannten Brünette auftauchten, schienen Maya aus der Bahn geworfen zu haben: "Das bin nicht ich und es ist schon schwer genug zu wissen, dass das passiert ist, ohne es zu sehen", positionierte sie sich.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Liam Payne im Jahr 2018

Getty Images Maya Henry im Jahr 2018

