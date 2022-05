Kim Kardashian (41) ist ein guter Einfluss für Pete Davidson (28). Die beiden begannen sich im Oktober vergangenen Jahres zu daten. Mittlerweile ist die Beziehung des It-Girls und des Komikers so ernst geworden, dass sie sich vorstellen können, in naher Zukunft ein gemeinsames Kind zu bekommen. Auch von einer Hochzeit wäre Kim nicht abgeneigt. Doch nicht nur die Beziehung scheint voranzuschreiten: Pete soll sich dank Kim positiv weiterentwickeln.

Ein Insider verriet Us Weekly diesbezüglich: "Kim hat Pete dazu inspiriert, erwachsen zu werden und über seine Zukunft und seine Geschäfte nachzudenken. Er investiert, spart und denkt zum ersten Mal über langfristige Ziele nach." Um sich hierfür einen hilfreichen Rat einzuholen, würde er sich sogar an Kims Mutter Kris Jenner (66) wenden.

Auch sonst scheint sich der Comedian sehr gut in die Familie von Kim integriert zu haben. "Er passt so gut in ihr Leben und ihre Familie", schwärmte die Quelle. Diese positiven News folgen nur wenige Wochen, nachdem offenbart wurde, dass sich Kris einen Partner an Kims Seite wünsche, der zu ihren langfristigen Zielen passt. Vor einer Trauung der beiden erwarte sie außerdem einen Heiratsvertrag.

Getty Images Pete Davidson 2019 in Kalifornien

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

