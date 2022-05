Sie spricht ganz offen mit ihren Fans! Jenefer Riili nimmt ihre Follower gerne mit in ihren turbulenten Alltag – auch wenn ihr nicht immer zum Jubeln zumute ist. Erst kürzlich trieben die alleinerziehende Mutter eines Sohnes etwa Gedanken um, ob ihr Traummann da draußen noch auf sie warte. Jetzt teilte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ihr Gewicht mit ihren Fans – und damit ist sie zurzeit alles andere als zufrieden.

Abgesehen davon, dass heute Montag ist, habe ich extrem zugenommen", zeigte sich Jenni in ihrer Instagram-Story enttäuscht. Zu einem Schnappschuss aus fitteren Tagen teilte sie einen aktuellen Clip – und schrieb sogar ihr jeweiliges Gewicht dazu: Aus 61 Kilo seien demnach inzwischen 65 geworden. "Also mache ich jetzt Sport. Fühle mich gerade superunwohl in meiner Haut", verkündete die Beauty.

Ihre Fans stehen jedenfalls voll hinter Jenni. In ihrer Story fragte sie nämlich vor dem Work-out ihre Follower, ob die an sie glauben würden. Das Ergebnis war eindeutig: 93 Prozent der Voter sind überzeugt, dass ihr Star seine Fitness-Ziele erreichen wird.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili TV-Bekanntheit Jenefer Riili

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im September 2021

