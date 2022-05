Nach ihrer Hochzeit wurde es noch mal richtig romantisch! Am vergangenen Sonntag gaben sich Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) im italienischen Portofino vor Freunden und Familie das Jawort. Die Zeremonie war dabei geradezu märchenhaft: Direkt am Meer schritten die beiden zwischen unzähligen roten Rosen über den roten Teppich vor einen großen goldenen Altar. Doch das ist noch nicht genug Romantik: Auch in der Hochzeitsnacht mangelte es dem Ehepaar auf jeden Fall nicht an Blumen!

In ihrer Instagram-Story teilte Kourtney nämlich einige Bilder aus dem Hotelzimmer – und die waren sehr prunkvoll! Neben einem riesigen goldenen Spiegel erwarteten sie unzählige Sträuße roter Rosen in bodentiefen Vasen. Und auch das Bett des Ehepaares war passend geschmückt: Über das ganze Bett erstreckte sich ein Herz aus Rosenblättern mit Sonnenstrahlen und auch das Kopfteil war über und über damit dekoriert. Zwischen den Blätter ging es dann vermutlich auch noch heiß her, denn Kourtney versah eine Nahaufnahme davon mit einem bedeutungsvollen Spruch: "Halterlose Strümpfe und Rosen".

Um die perfekte romantische Stimmung schon bei der Hochzeitsfeier zu erzeugen, hatte Kourtney aber nicht nur bei der Deko alles gegeben. Auch als Hochzeitssänger engagierte sie einen absoluten Romantik-Garanten. Andrea Bocelli (63) gab nämlich für den Hochzeitstanz des Paares das Liebeslied "Can't Help Falling In Love" zum Besten.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Hotelzimmer in ihrer Hochzeitsnacht

Instagram / kimkardashian Kourtney Kardashian und Travis Barker, Mai 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Bett in ihrer Hochzeitsnacht

