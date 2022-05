Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind unter der Haube! Im Januar 2021 machten die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und ihr neuer Partner ihre Liebe ganz offiziell. Nur wenige Monate später ging der Blink-182-Musiker vor der Beauty auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Im Netz zeigen die zwei mit Knutsch- und Schmuse-Fotos regelmäßig, wie happy sie miteinander sind. Vor wenigen Wochen gaben sich die beiden Turteltauben in Santa Barbara still und heimlich standesamtlich das Jawort. Nun krönten Kourtney und Travis im italienischen Portofino ihre Liebe abermals – mit einer romantischen Trauung, prominenter Gästeliste und glamourösen Outfits!

