Was für schöne Nachrichten von Michael Ballack (45)! Der Fußballer musste im August des vergangenen Jahres einen schlimmen Schicksalsschlag hinnehmen: Sein Sohn Emilio verunglückte mit gerade einmal 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich. Der Verlust traf dessen Vater natürlich schwer und er brachte seine Trauer auch öffentlich zum Ausdruck. Jetzt könnte das Glück aber wieder etwas in sein Leben zurückgekehrt sein: Michael soll neu verliebt ein!

Das berichtet Bunte und beruft sich dabei auf Insider, die Michael in Berlin gesehen haben wollen. Hand in Hand soll er dort mit einer schönen Frau durch die Straßen geschlendert sein – Zärtlichkeiten und Küsse inklusive! Auch bei dem anschließenden Essen sollen sie die Finger nicht voneinander haben lassen können. Eng umschlungen seien sie danach gemeinsam ins Hotel gegangen und hätten sich dabei immer wieder leidenschaftlich geküsst.

Es könnte also das erste Mal sein, dass Michael nach der gescheiterten Beziehung mit seiner langjährigen Freundin Natacha Tannous wieder eine neue Beziehung eingeht. Seit ihrer Trennung galt der Sportler als Single – das könnte sich jetzt aber ändern. Bei seiner neuen Liebe soll es sich um das 20-jährige Model Sophia Schneiderhan handeln, das genau wie er aus dem Raum München stammt.

Instagram / michaelballackofficial Michael Ballack, Fußballer

Instagram / michaelballackofficial Michael Ballack im Januar 2020 in Kitzbühel

Getty Images Natacha Tannous und Michael Ballack, Juni 2017

