Der 21. Verhandlungstag im Verleumdungsprozess von Johnny Depp (58) gegen Amber Heard (36) ist gerade in vollem Gange. Das Anwaltsteam des Fluch der Karibik-Stars lädt erneut neue Zeugen vor, die die Aussagen Ambers und ihrer Unterstützer entkräften sollen. So wurde heute auch der ehemalige Besitzer des berühmt-berüchtigten Hicksville Trailer Palace in Joshua Tree, wo sich die Eheleute an einem Abend im Mai 2013 mächtig gezofft haben sollen, befragt: Morgan Higby Night berichtete nun, was er zum besagten Zeitpunkt beobachtet und gehört haben will!

Amber hatte zu Beginn des Prozesses ausgesagt, bei dem Kurzurlaub in besagtem Wohnwagenpark von Johnny sexuell missbraucht worden zu sein, nachdem die beiden sich schon vor ihrer Bleibe lautstark gestritten hatten. Besagten Streit erlebte Trailerpark-Besitzer Morgan Higby Night (51) selbst mit, wie er heute im Zeugenstand erklärte – allerdings sei eine Bedrohung eher von der Schauspielerin statt dem Leinwandstar ausgegangen: "Ich habe mich mit Johnny Depp unter vier Augen über Hicksville unterhalten. Frau Heard unterbrach uns, sagte, ich will mit dir reden, und sie wirkte sehr aufgebracht wegen etwas. Also bin ich zurück Richtung Haus gegangen und sie fing an, ihn anzuschreien. Ich wollte es ehrlicherweise nicht hören, weil es mich sehr getriggert hat. Er duckte sich und wirkte fast ängstlich. Es war wirklich seltsam zu beobachten, weil er schließlich älter als sie war", erzählte er während der Befragung von Depps Anwältin Camille Vasquez.

Laut Amber soll sich die Auseinandersetzung später in den Wohnwagen verlagert haben, wo Johnny nicht nur die Einrichtung auf der Suche nach Kokain zerlegte, sondern auch in Ambers Vagina nach dem Rauschmittel suchte. Davon bekam Morgan Higby Night zwar nichts mit, er sagte nun aber über den Zustand des Wohnmobils aus, in dem er sich nach dem Vorfall befunden hatte. "All diese Trailer waren wie meine Babys, also war ich wegen des Zustands sehr besorgt. Der Wagen, in dem die beiden genächtigt hatten, war der antikste und am besten erhaltene im 50er-Jahre-Stil", erklärte er. Einige Lampen im Bad und im Schlafzimmer seien zu Bruch gegangen, Bruchstücke davon hätten zum Teil auf dem Boden verstreut gelegen.

Amber Heard am 20. Verhandlungstag vor Gericht

Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015

Johnny Depp, Schauspieler

