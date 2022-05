Am Wochenende schockierten Bibi (29) und Julian Claßen (29) ihre Fans mit der traurigen Nachricht ihres Beziehungsendes. Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Trennungsgerüchte aufgrund ihrer Netzpause aufkamen, gab es schließlich sogar Beweise. Es tauchten Fotos auf, die Bibi vertraut mit einem anderen Man zeigen. Die neugierigen Fans nutzen jeden Hinweis, auch die Gerüchte über einen möglichen Prank, um das Ganze im Netz breitzutreten. Jetzt ging es sogar so weit, dass vor dem Haus der Claßens die Paparazzi lauerten.

Auf der Jagd nach neuen pikanten Details zur Trennung kennen die Anhänger der YouTube-Stars scheinbar keine Grenzen und lauern mit Kameras vor dem Haus der Claßens. Auf Instagram zeigt der 29-Jährige sich genervt über diesen Eingriff in die Privatsphäre. Die Aktion betitelt er mit dem Wort "uncool" und platziert neben einem Schnappschuss des Unbefugten vor dem Grundstück einen Mittelfinger-Emoji.

Nach den traurigen Nachrichten, dass das Paar nach 13 Jahren Beziehung nun getrennte Wege geht, befindet sich Julian scheinbar zurzeit mit den beiden Kindern Lio (3) und Emily (2) in ihrem Haus im Raum Düsseldorf. Neben ihren gemeinsamen Kindern haben die beiden eben auch jede Menge Besitztümer und Firmen. Noch hat sich das frisch getrennte Paar nicht dazu geäußert, wie sie die Aufteilung dieser handhaben wollen.

Instagram / julienco_ Julian Claßens Instagram-Story

YouTube/ Julienco Julian Claßen, YouTube-Star

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinen Kindern Emmy und Lio

