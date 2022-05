Haben Julian (29) und Bibi Claßen (29) schon einen Plan, wie es weitergeht? Die YouTuber galten als absolutes Traumpaar – 13 Jahre waren sie zusammen und sind seit 2018 sogar verheiratet. Zuletzt häuften sich aber Krisengerüchte und Bibi kam einem anderen Mann verdächtig nahe. Mittlerweile hat Julian bestätigt, dass er und die Mutter seiner Kinder kein Paar mehr sind. Aber was passiert eigentlich im Falle einer Scheidung? Immerhin haben die Webstars nicht nur gemeinsamen Nachwuchs, sondern auch jede Menge Besitztümer und Firmen.

Schon im Teenager-Alter wurde das Duo auf der Streamingplattform YouTube bekannt und hat sich zusammen ein wahres Imperium aufgebaut. Dementsprechend dürften einige Einnahmen zusammengekommen sein. Die beiden 29-Jährigen haben zudem eine gemeinsame Firma – und Bibi bringt seit einigen Jahren auch eigene Beauty-Produkte auf den Markt. Ihre Fans wissen außerdem: Die Noch-Eheleute haben sich in den vergangenen Jahren jede Menge Immobilien angeschafft – unter anderem eine Villa in Deutschland und ein Haus in Spanien. Ob die Content-Creator einen Ehevertrag abgeschlossen haben und die Verteilung ihres Besitzes und mögliche Unterhaltszahlungen genau geregelt haben, ist nicht bekannt.

Auch – ob sich der gebürtige Kölner und seine Frau im Guten getrennt haben, ist derzeit nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Julian betonte, dass er sich aktuell nicht weiter zu dem Liebes-Aus äußern möchte. Viele Fans fragen sich nach der Trennung allerdings: Werden sich Bibi und ihr Ex das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder teilen? Auf Instagram gab der Influencer diesbezüglich zwar keine weiten Infos preis, stellte aber klar, dass Lio (3) und Emily (2) oberste Priorität haben. "Die Kinder stehen an erster Stelle, wir müssen einfach mal schauen, wie es weitergeht", ließ er verlauten.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im Mai 2021

