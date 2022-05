Kaley Cuoco (36) und Tom Pelphrey (39) turteln in der Öffentlichkeit! Im September 2021 gab die Schauspielerin bekannt, dass sie und ihr Mann Karl Cook (31) getrennte Wege gehen. Rund acht Monate später ging es für die The Big Bang Theory-Bekanntheit aber wieder bergauf: Sie machte ihre neue Beziehung mit Tom Pelphrey öffentlich. Wie glücklich die Seriendarstellerin mit ihrem Freund ist, präsentierte sie bereits im Netz. Jetzt turtelten Tom und Kaley aber auch erstmals bei einem Event!

Am Montag wurde Greg Berlantis (50) Stern am Walk of Fame in Hollywood enthüllt. Bei der Zeremonie saßen die 36-Jährige und ihr Partner in der ersten Reihe. In einem Hosenanzug mit Blumenmuster verfolgte Kaley die Veranstaltung und machte kein Geheimnis aus ihrer Liebe zu dem "Ozark"-Star. Immer wieder lachten die Turteltauben gemeinsam und hielten während der Feierlichkeiten Händchen.

Dass die Beauty ihr Liebesglück dieses Mal auch vor dem Traualtar besiegeln will, ist jedoch unwahrscheinlich. Nach der Trennung von Karl versicherte Kaley gegenüber Glamour: "Ich werde nie wieder heiraten. Ich würde gerne eine Langzeitbeziehung führen. Aber ich werde nie wieder heiraten."

Getty Images Kaley Cuoco und Karl Cook 2016 bei den Critics' Choice Awards

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei einem Event am Walk of Fame in Hollywood, Mai 2022

Getty Images Kaley Cuoco, 2022

