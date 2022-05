Kaley Cuoco (36) möchte ihr neues Glück wohl mit der ganzen Welt teilen! Die Schauspielerin überraschte ihre Fans vor wenigen Tagen mit niedlichen News: Sie ist wieder vergeben! Nach der gescheiterten Ehe mit ihrem Ex-Mann Karl Cook (31) konnte der Schauspieler Tom Pelphrey (39) anscheinend ihr Herz erobern. Wie happy die Turteltauben sind, wird auf diesem neuen Pic von Kaley mehr als deutlich!

In ihrer Instagram-Story gab die The Big Bang Theory-Darstellerin nun Einblicke in ihren zuckersüßen Start in den Tag. Total verschlafen und verkuschelt machte Kaley ein Selfie mit ihrem Freund – und das direkt aus dem Bett! "Dieser Mann", schwärmte die 36-Jährige von ihrem Tom. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ist aber auch der "Ozark"-Darsteller ziemlich glücklich an der Seite der Beauty.

Mit einer putzigen Bilderreihe machte Kaley ihre neue Liebe öffentlich. Auf den Bildern strahlt das Paar um die Wette. "Die Sonne bricht durch die Wolken, goldene Strahlen gleiten in meine Augen und mein Herz, gelbe Strahlen durchbrechen das Grau", schrieb sie dazu.

Getty Images Kaley Cuoco und Karl Cook im November 2019 in Los Angeles

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, 2020

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

