Die vergangenen Tage wurde viel über Yasin Mohameds (30) vermeintliches Verhalten bei Kampf der Realitystars im Netz diskutiert: Show-Kollegin Nina Kristin (40) deutete beispielsweise an, abseits der Kameras mit Paulina Ljubas' (25) Ex-Freund angebandelt zu haben. Angebliche Insider wollten außerdem wissen, dass der bekennende Party-Freund am ersten Abend der Show ein bisschen zu wild unterwegs gewesen sei. Alles Quatsch, wie nun einige seiner Mitstreiter unter einem Promiflash-Post klarstellten!

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram sammelten sich am Dienstagmittag direkt viele Reaktionen – allen voran Chethrin Schulze (30), die der Temptation Island-Bekanntheit den Rücken stärkte: "Yasin ist einer der liebsten Menschen, die ich in der Trash-Branche kennenlernen durfte." Was der Insider sage, habe keinerlei Hand und Fuß. Auch Elena Miras (30) schloss sich dieser Meinung an und machte erneut Nina Kristin eine deutliche Ansage, die die Erste gewesen war, die Yasin öffentlich Dinge unterstellt hatte: "So ein Schwachsinn! Nina, hör auf, so eine Scheiße in die Welt zu setzen!" Die Mama sei sich sicher, dass sich das Playboy-Häschen nur eingebildet hat, dass Yasin auf sie stehen könnte.

Auch Yasin selbst äußerte sich zu den Vorwürfen unter dem Promiflash-Beitrag: "Also erst soll ich was mit Nina Kristin gehabt haben und dann doch nicht. [...] Was kommt als Nächstes?", gab er sich amüsiert. Auch viele weitere Realitystars, die den Münchner schon während anderer Produktionen oder Events kennengelernt hatten, stärkten ihm den Rücken – darunter Roxy Zinger, Jonathan Steinig (26) oder auch Walentina Doronina.

Wie es mit Yasin und Co. bei "Kampf der Realitystars" weitergeht, erfahren die Fans schon morgen um 20:15 Uhr auf RTLZWEI.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2022

RTLZWEI Die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

