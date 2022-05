Wurde das von Amber Heard (36) gedrehte Video, in dem ein vermeintlich angetrunkener Johnny Depp (58) wutentbrannt Küchenschränke zuknallt, absichtlich verkürzt an die Presse gegeben? Am 12. August 2016 veröffentlichte das Nachrichtenportal TMZ den Clip im Internet. Er sollte zeigen, wie aggressiv sich der Fluch der Karibik-Star gegenüber seiner Ex-Frau verhalten haben soll. Das Küchenvideo war auch Teil der Beweisführung von Ambers Verteidigung. Johnnys Team lud heute allerdings einen Zeugen vor, der wissen will, dass die Aufnahme geschnitten an die Medien geleakt worden war!

Morgan Tremaine ist ein ehemaliger Mitarbeiter von TMZ. Vor Gericht erläuterte er, wie genau das Video dem Online-Portal zur Verfügung gestellt worden war. Morgan selbst hatte am 12. August ein anonymer Dropbox-Link erreicht, mit dem er den Clip herunterladen hatte können. Während des Prozesses habe er allerdings feststellen müssen, dass dem Gericht eine deutlich längere Version vorliegt, als TMZ damals veröffentlicht hatte! "Es fehlte der Teil vom Anfang, der hier abgespielt wurde, in dem Frau Heard die Kamera aufstellt. Und dann fehlte noch ein Stück vom Ende, in dem sie scheinbar kichert und in die Kamera schaut. Diese Teile waren nicht in dem Video vorhanden, das uns gesendet wurde."

TMZ selbst habe das Video nicht geschnitten, betonte der Zeuge unter Eid. Fälle, in denen Schnitte vorgenommen werden, seien deutlich identifizierbar. In Videos auf dem Portal werden seiner Aussage nach Cuts immer mit einer weißen Blende deutlich gemacht. Amber Heard lauschte sichtlich konzentriert Morgans Worten und machte sich durchgehend Notizen. Im Kreuzverhör kurz darauf unterstellte ihr Anwaltsteam dem einstigen Mitarbeiter, dass er sicher nur wegen "der 15 Minuten Fame" als Zeuge in Erscheinung getreten sei. "Ich könnte dasselbe über Sie sagen, da Sie Amber Heard als Klientin angenommen haben", konterte Morgan frech.

