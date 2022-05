Auf diese Aussage haben viele gewartet! Im Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) kam nun eine Ex-Partnerin des Schauspielers zu Wort – und zwar Supermodel Kate Moss (48). Um die 90er-Jahre-Beziehung der beiden ranken sich zahlreiche Gerüchte, darunter auch Gewaltausbrüche des Fluch der Karibik-Stars. In der Befragung dementierte Kate jedoch alles und stellte sich hinter Johnny. Einer Expertin für Körpersprache zufolge, agierte sie dabei überraschend kühl!

"Sie sitzt aufrecht, schaut direkt in die Kamera und sieht eher aus wie eine Bank-Managerin als wie ein Supermodel", erläuterte Expertin Judi James gegenüber der Zeitung Mirror. Die Körpersprache der 48-Jährigen sei genauso sparsam wie ihre Worte, betonte Judi – was einen speziellen Eindruck erwecke: "Es ist eine einfach gehaltene und kühle Aussage, die sie in einem hohen, fast jugendlichen Ton vorträgt."

Mit Spannung war vor allem erwartet worden, wie sich Kate zu einem Treppensturz äußern würde, für den Ambers Anwälte Johnny verantwortlich machen wollten. Doch davon wollte die Blondine nichts wissen. "Nein, er hat mich nie geschubst, getreten oder eine Treppe hinuntergestoßen", stellte sie bei der Befragung klar.

Getty Images Kate Moss, Model

Getty Images Johnny Depp und Kate Moss, Mai 2022

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

