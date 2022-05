Cora Schumachers (45) suche nach einem potenziellen Partner war erfolgreich! Die Ex von Ralf Schumacher (46) hatte in der Club der guten Laune-Villa ein Auge auf Marc Terenzi (43) geworfen – der Sänger ist mittlerweile aber mit ihrer Show-Konkurrentin Jenny Elvers (50) liiert. Das dürfte Cora jedoch nicht unbedingt stören – immerhin machte sie Andeutungen, dass sie gerade einen neuen Mann im Blick hat. "Ich bin wirklich sehr ausgeglichen. Woran liegt das, wenn Frauen sehr ausgeglichen sind? Wenn sie guten Sex haben", ließ das Model im Promiflash-Interview durchblicken. Jetzt ist Cora tatsächlich an einen US-Raumfahrt-Spezialisten vergeben!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de