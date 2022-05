Cora Schumacher (45) hat endlich wieder Glück in der Liebe! Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Ralf Schumacher (46) und der kürzlichen Flirt-Pleite mit Marc Terenzi (43) im Club der guten Laune hatte die einstige Rennfahrerin vor wenigen Wochen verkündet: Sie hat wieder fleißig Sex. Aus dem Techtelmechtel ist nun wohl sogar etwas Ernstes geworden: Cora ist endlich wieder in festen Händen: Simon Jenner ist der neue Mann an ihrer Seite!

Wie Bild berichtete, hat sich die 45-Jährige dieses Mal ganz abseits der Promi-Welt umgeguckt. Ihre Zweisamkeit mit dem US-Raumfahrt-Spezialisten genießt sie fernab der Öffentlichkeit. "Ich bin happy, muss mein Glück aber nicht nach außen hin vermarkten", betonte die gebürtige Rheinländerin. Gefunkt habe es direkt nach ihrer Rückkehr aus Thailand, wo die Dreharbeiten für "Club der guten Laune" stattgefunden hatten. Nun pendeln sie zwischen Deutschland und den Staaten.

Offenbar hat Simon sie im Laufe der Zeit überzeugt – denn Cora will sich nicht vorschnell in eine Beziehung stürzen. "Bei mir gibt es grundsätzlich immer eine Probezeit von drei Monaten, bevor ich überhaupt von Beziehung rede", betonte sie im Gespräch mit Promiflash. Deshalb habe sie eingehend geprüft, in welche Richtung es mit dem 39-Jährigen gehen könnte.

SAT.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune" 2022

AEDT / ActionPress Cora Schumacher im Mai 2022

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im April 2021

