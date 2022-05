Jetzt tanzen die Besten gegen die Besten! Am vergangenen Freitag endete die 15. Staffel von Let's Dance, doch mit dem Tanzen ist auf RTL noch nicht Schluss! Am 27. Mai findet die große Profi-Challenge statt. Die Profitänzer der beliebten Tanzshow treten in Paaren gegeneinander an. Von dem Gewinnerpaar darf sich einer von beiden in der kommenden "Let's Dance"-Staffel aussuchen, mit wem er tanzen möchte. Jetzt wurde bekannt, mit welchen Tänzen die Profis überzeugen wollen!

Von der "Let's Dance"-Gewinnerin Kathrin Menzinger (33) und ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (31) gibt es einen heißen Tango und einen Paso Doble zu "Moulin Rouge". Renata Lusin (34) und Christian Polanc (44) tanzen unterschiedliche Tänze zum Thema "A Mexican Drama". Dieses Jahr tanzt Renata nicht mit ihrem Mann Valentin Lusin (35). Im Interview mit Promiflash erklärte Renata auch bereits, worin sich Christian von ihrem Partner unterscheidet. "Christian ist ein kraftvoller, starker und expressiver Tänzer. Valentin eher ein eleganter, softer", meinte die 34-Jährige.

Für eine Premiere sorgen Massimo Sinató (41) und Vadim Garbuzov (35). Sie sind das erste männliche Tanzpaar, das an einer Profi-Challenge teilnimmt. Sie performen unterschiedliche Tänze zum Thema "Schwanensee". Besonders emotional wird es wohl auch bei Marta Arndt (32) und Zsolt Sándor Cseke (34). Von ihnen gibt es eine Rumba, einen Contemporary, einen Paso Doble und eine Samba zum Motto "Die Marionette" – unter anderem zum Lied "Comptine d'un autre été" von Yann Tiersen. "Latin Summer Nights" vertanzen hingegen Malika Dzumaev und Robert Beitsch (30). Sie tanzen zu Songs von Ricky Martin (50).

Zu dem Motto "Zeit für die Liebe" tanzen Isabel Edvardsson (39) und Valentin Lusin. Unter anderem legen sie eine Rumba zu Musik von Udo Jürgens (✝80) aufs Tanzparkett. Besonders gespannt dürfen die Zuschauer auch auf das rein weibliche Tanzpaar Ekaterina Leonova (35) und Oxana Lebedew sein, die das Motto "Yin & Yang" bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge auf dem Parkett umsetzen wollen.

Ob es bei Christina Luft (32) und Andrzej Cibis (34) wohl lustig zugehen wird? Immerhin lautet ihr Thema "Wir, einfach unverbesserlich". Sie tanzen Jive, Tango, Cha Cha Cha und einen Paso Doble unter anderem zum Song "Happy" von Pharrell Williams (49). Zum "Earth Song" von Michael Jackson (✝50) unter dem Motto "What About Us?" werden Alexandru Ionel und Anastasia Bodnar über das Parkett fegen. Bei Patricija Ionel (27) und Sergiu Luca (39) wird es wohl sehr märchenhaft. Sie haben das Thema "Cinderella", zu dem sie einen Wiener Walzer tanzen wollen.

