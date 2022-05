Sie sind also tatsächlich zusammen! Nachdem sich Jacob Elordi (24) Ende des vergangenen Jahres von Kaia Gerber (20) getrennt hatte, wurde der Schauspieler schließlich mit Olivia Jade Giannulli (22) gesichtet. Schon mehrmals unternahmen der Euphoria-Darsteller und die Influencerin gemeinsame Spaziergänge und heizten damit die Spekulationen um eine mögliche Romanze an – und diese bestätigten sich nun sogar: Jacob und Olivia sind tatsächlich ein Paar!

Nachdem die Gerüchteküche seit Monaten gebrodelt hatte, machte Us Weekly die Beziehung nun endlich offiziell: Jacob und Olivia gehen tatsächlich gemeinsam durchs Leben. Noch im Dezember beteuerte eine Quelle: "Sie haben beide erst kürzlich eine Beziehung hinter sich gebracht, also stürzen sie sich nicht direkt in etwas Ernstes." Inzwischen scheint sich aus dem lockeren Flirt aber doch mehr entwickelt zu haben. Olivia und Jacob selbst haben sich dazu bisher noch nicht geäußert.

Auch Olivia war bis August 2021 noch in festen Händen und mit dem Singer-Songwriter Jackson Guthy zusammen. Der Grund für die Trennung soll der Druck wegen des Skandals um Olivias Eltern, Full House-Star Lori Loughlin (57) und Designer Mossimo Giannulli (58), gewesen sein. Die beiden hatten amerikanische Eliteuniversitäten bestochen, damit ihre Töchter zugelassen werden.

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures, September 2021

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli im Dezember 2020

Getty Images Schauspielerin Lori Loughlin und ihre Tochter Olivia Jade, 2017

