In letzter Zeit wurde die Gerüchteküche rund um den Beziehungsstatus von Cathy (34) und Mats Hummels (33) wieder ordentlich angeheizt. Im Netz kursierten nämlich Spekulationen darüber, dass der Fußballprofi die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin Céline Bethmann (23) daten könnte. Seine Ehefrau nahm die Theorien allerdings mit Humor und macht nun einmal mehr deutlich, dass sie immer noch eine Familie sind: Cathy richtet im Netz einige süße Worte an Mats.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige anlässlich des Vatertags ein Selfie, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Gatten zu sehen ist. Unterhalb des Beitrags betonte sie, dass Mats ein wunderbarer Vater sei und dankte ihm dafür. "Auch wenn unsere Familie [...] anders ist, haben wir immer eine Gemeinsamkeit auf der Welt: den wertvollsten Menschen, nämlich Ludwig (4)", schrieb sie. Bei ihrem gemeinsamen Sohn seien die zwei auch immer eine Meinung, ergänzte die Moderatorin.

Cathy und Mats hatten zuletzt auch einige entspannte Tage in Miami verbracht – zusammen mit ihrem Sohnemann. Im sonnigen Florida hatten die drei augenscheinlich die kleine Auszeit genossen, wie die Kampf der Realitystars-Moderatorin ebenfalls auf Instagram festgehalten hatte.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, Model

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels (r.) und ihr Sohn Ludwig im Mai 2022

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

