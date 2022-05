Cathy (34) und Mats Hummels (33) genießen ihre Familienzeit! Nachdem die angeblichen Liebeleien des Profifußballers mit Céline Bethmann (23) und Lisa Marie Straube für reichlich Schlagzeilen gesorgt hatten, flog die Influencerin vor wenigen Tagen in die USA. Schon im Vorfeld hatte sie angemerkt, dass auch Mats und ihr gemeinsamer Sohn Ludwig nachkommen würden. Jetzt zeigten sich die Eltern tatsächlich gut gelaunt in Miami!

Via Instagram postete die 34-Jährige zwei Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem Mann und ihrem Spross zu sehen ist und herumalbert: Während sich Cathy in eine Yoga-Pose wirft, wirbelt Mats den kleinen Ludwig durch die Luft. Auch auf dem zweiten Bild widmet sich der Kicker ganz dem Vierjährigen. "Wir wissen nicht, was genau es ist. Flamingo, Fun, Familie, Fotopose – vier Wörter mit F", schrieb die Kampf der Realitystars-Moderatorin zu dem Beitrag.

Dass die beiden nach all den Turbulenzen in den vergangenen Monaten einen harmonischen Familienurlaub verbringen, bewundern ihre Follower. "Ich finde es so klasse, wie du dich verhältst. Du beweist allen, dass es auch ohne Schlammschlacht funktioniert. Du kannst so stolz auf euch sein", kommentierte ein User.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Mats und Ludwig in Miami

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

