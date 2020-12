Fans aufgepasst! Die beliebte Serie This Is Us begeisterte schon Millionen von Menschen und wurde sogar mit mehreren Emmys sowie einem Golden Globe ausgezeichnet. Da die Produktion in den ersten drei Staffeln gute Einschaltquoten verzeichnen konnte, wurde 2019 bekannt, dass noch drei weitere folgen sollen. Während beim Originalsender NBC vor wenigen Wochen schon die fünfte Staffel angelaufen ist, wurden in Deutschland bisher nur die ersten drei gesendet. Das soll sich nun aber ändern: Die Dramaserie wechselt nicht nur den Sender, sondern feiert auch Premiere.

Wie der deutsche Disney Channel bekannt gab, wird die Erfolgsserie ab dem 5. Januar jeden Dienstag um 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Direkt im Anschluss an die dritte Staffel feiert außerdem die vierte Staffel ihre Free-TV-Premiere im deutschen Fernsehen. "This Is Us – Das ist Leben" erzählt über mehrere Jahrzehnte hinweg die Geschichte der Familie Pearson und begleitet sie durch den alltäglichen Wahnsinn sowie schwere Schicksalsschläge. Die Zuschauer können Jack (Milo Ventimiglia, 43) und Rebecca (Mandy Moore, 36), die Stars der gefeierten Serie, als junge Eltern in den 1980er Jahren bis hin zum Erwachsenwerden ihrer Kinder verfolgen.

Neben den Hauptdarstellern, zu denen auch Justin Hartley (43), Chrissy Metz (40) und Sterling K. Brown (44) zählen, können sich Fans der Serie auch auf einige Neuzugänge freuen. Unter anderem gehören der "Dr. House"- und "Once Upon A Time"-Star Jennifer Morrison (41) sowie Sophia Bush (38) ab der vierten Staffel zum Cast.

Sendehinweis: "This Is Us" – Das ist Leben" Staffel 1 - 3, ab dem 5. Januar 2021 dienstags um 20:15 Uhr.

Twentieth Century Fox Film Corporation Szene aus der Serie "This Is Us - Das ist Leben"

Twentieth Century Fox Film Corporation Szene aus der Serie "This Is Us - Das ist Leben"

Getty Images Der "This Is Us"-Cast

