Sie hat es allen gezeigt: Lou-Anne (19) ist Germany's next Topmodel 2022! Am heutigen Donnerstagabend kam es zum letzten Showdown zwischen den fünf verbliebenen Models Anita (21) , Martina (50), Lou-Anne, Luca (20) und Noëlla. Modelmama Heidi Klum (48) siebte am Abend Runde für Runde aus, bis nur noch Luca und Lou-Anne übrig waren – Letztere konnte sich dann tatsächlich den Titel holen.

Lou-Anne darf sich nicht nur darüber freuen, in die Fußstapfen von Lena Gercke (34), Barbara Meier (35) oder auch Alex Mariah Peter (24) zu schlüpfen, sie ist auch auf der kommenden Ausgabe der deutschen Harper's Bazaar zu sehen. Dafür musste sie aber auch den wohl schwierigsten Catwalk in der GNTM-Geschichte erfolgreich hinter sich bringen: auf dem Kopf! Nach der Sieger-Verkündung konnte Lou-Anne Glück kaum fassen und fiel Heidi sofort in die Arme! "Ihr könnt aber beide unglaublich stolz auf euch sein", erklärte die Modelmama.

Es war ein richtig buntes Finale mit vielen Highlights – vor allem Heidis Live-Opener zu ihrem Song "Chai Tea with Heidi" sorgte im Netz für jede Menge Gesprächsstoff. Doch auch die Entscheidungen selbst waren wieder mega-spannend: Erst war Anita, dann Noëlla und kurz vor der Cover-Enthüllung noch Martina rausgeflogen. Auf die fast identische Reihenfolge hatten auch die Promiflash-Leser vor dem Finale getippt.

ProSieben/Willi Weber Alex Mariah, "Germany's next Topmodel" 2021

Instagram / houseofdylan Heidi Klum und Tom Kaulitz im GNTM-Finale

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum mit ihren GNTM-Finalistinnen

