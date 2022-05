Jetzt melden sich die diesjährigen Titelanwärterinnen zu Wort! Anita (21), Martina (50), Lou-Anne (19), Luca (20) und Noëlla haben es in die Endrunde von Germany's next Topmodel 2022 geschafft. Die letzte Show der Staffel wird jedoch von krassen Vorwürfen überschattet: In den vergangenen Tagen hatten ehemalige Kandidatinnen unter anderem vermehrt behauptet, dass die Platzierung der Models von der Produktion mit den verschiedensten Tricks manipuliert werde. Zudem hieß es, dass manche Äußerungen aus dem Kontext gerissen worden seien, sodass dem Zuschauer ein falsches Bild der Teilnehmerinnen vermittelt werde. Doch wie stehen die Finalistinnen dazu?

Gegenüber Promiflash erzählte Anita, dass sie wahrscheinlich alle mit ihrer Darstellung im TV sehr zufrieden seien: "Ich habe kein verzerrtes Bild von irgendjemandem." Sie habe sich zwar manchmal gefragt, warum manche Szenen nicht gezeigt worden sind – andererseits habe sie auch Verständnis dafür. Immerhin würde die Sendung sonst viel zu lange werden. Auch Noëlla kann sich nicht beklagen. "Es wurden ja alle Facetten von mir gezeigt", betonte die 25-Jährige.

Lou-Anne kann sich dem nur anschließen – ihrer Meinung nach tragen aber auch die Zuschauer einen wesentlichen Teil dazu bei, wie manche Situationen interpretiert werden. "Da hieß es zum Beispiel, dass die Mama und ich uns nichts gegenseitig gönnen. Aber wir sind einfach Personen, wir reden gerne sarkastisch und meinen das witzig", erinnerte sich die Österreicherin. Andere Leute hätten eben eine andere Wahrnehmung.

Instagram / anita.gntm22.official Anita, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / lou.gntm22.official GNTM-Kandidatin Lou-Anne

