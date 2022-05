Jasmin Sainabou Jägers (23) zieht Konsequenzen. Die Düsseldorferin versuchte in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel ihren Traum vom Modeln zu verwirklichen. Bis unter die besten 20 schaffte sie es sogar, doch flog in der sechsten Folge raus. Eigentlich wäre die Beauty im Finale noch einmal wiedergekommen und für einen Top-20-Walk über den Laufsteg geschritten – doch nun sagte Jasmin ihren Auftritt radikal ab!

In ihrer Instagram-Story machte die 23-Jährige ihre Entscheidung publik. Der Grund dafür ist ein Video der einstigen Kandidatin Lijana Kaggwa, die über die Bedingungen hinter den Kulissen der Castingshow auspackte – unter anderem behauptete sie, dass die Models bewusst manipuliert werden. "Da ich auch das Video von der lieben Lijana gesehen habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, nicht an dem Top-20-Walk teilzunehmen", erklärte Jasmin nun.

Offenbar möchte sie nach dem Show-Aus auch nichts mehr mit der Castingshow von Heidi Klum (48) zu tun haben. "Da ich so etwas nicht unterstützen werde und vor allem in Zukunft nicht damit in Verbindung gebracht werden möchte", stellte sie ihre Meinung klar und wünschte den Kandidatinnen dennoch einen schönen Abend.

Instagram / jasmin.gntm22.official Jasmin Jaegers, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / liyanaslyon Lijana im Oktober 2020

Instagram / jasminsainabou Jasmin Sainabou Jaegers, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

