Die zweite Entscheidung im großen Germany's next Topmodel-Finale stand an: Nachdem bereits Anita (21) das Teilnehmerfeld hatte räumen müssen, musste nun die Nächste zittern. Nach dem zweiten Walk – diesmal in den modischen Kreationen von Designerin Marina Hoermanseder – siebte die Modelmama Heidi Klum (48) einmal mehr aus den verbliebenen vier aus: Es entschied sich zwischen Noëlla und Martina (50)!

Für Noëlla ist Schluss – sie hatte Heidi beim GNTM-Buchstaben-Walk der österreichischen Designerin als T am wenigsten überzeugt. Wie Anita nahm es die Laufstegschönheit aber sportlich und drückte die Show-Chefin ganz fest. "Ich liebe dich. Du bist super. Du wirst deinen Weg gehen. Ich wünsch dir alles alles Gute", richtete Heidi ihre letzten Worte an sie.

Als Erste hatte Anita am Abend gehen müssen. Doch die brünette Beauty schien die Enttäuschung darüber, nicht den Titel abgeräumt zu haben, mit Fassung zu tragen: Ihren Kolleginnen hatte sie Kusshände zugeworfen, während Heidi sie noch einmal trotz des Exits lobte: "Anita, ich danke dir, du bist eine Gute!"

Instagram / houseofdylan Heidi Klum und Tom Kaulitz im GNTM-Finale

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum mit ihren GNTM-Finalistinnen

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

