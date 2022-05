Heute Abend ist es endlich so weit: Die nächste Siegerin von Germany's next Topmodel wird gekürt! Nach etlichen Shootings, Challenges, Entscheidungswalks und Castings haben es fünf Models geschafft, Heidi Klum (48) von sich zu überzeugen: Luca (20), Noëlla, Martina (50), Lou-Anne (19) und Anita (21) können sich heute noch einmal so richtig beweisen und den Sieg möglicherweise mit nach Hause nehmen. Doch wen seht ihr auf dem ersten Platz?

Noëlla und Martina konnten in diesem Jahr vor allem bei den Kunden besonders gut punkten: Sie ergatterten die meisten Jobs der Staffel, unter anderem für Levi's, Emmi Caffè Latte sowie Marc Cain. Doch auch die übrigen drei Finalistinnen, Luca, Martina und Lou-Anne, überzeugten und sicherten sich je einen Job. Heidi schien jedenfalls von allen Teilnehmerinnen gleichermaßen angetan zu sein – somit hat die Modelmama heute eine schwierige Entscheidung zu treffen.

Doch auf was können sich die Zuschauer beim diesjährigen Finale gefasst machen? Auf Instagram veröffentlichte die offizielle Seite von "Germany's next Topmodel" einige Eckdaten zur Liveshow. "Neben dem Top-20-Walk, einem Live-Fotoshooting, der Verleihung des Personality Awards und weiteren Catwalk-Auftritten erwarten euch viele internationale Gäste und Musik-Acts", hieß es.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum mit den besten zehn GNTM-Kandidatinnen

Instagram / martina.gntm22.official Martina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / noella.mbomba Noëlla, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / anita.gntm22.official Anita im April 2022

Instagram / luca.gntm22.official Luca, GNTM-Girl 2022

Instagram / lou.gntm22.official GNTM-Kandidatin Lou-Anne

