Der ehemalige Bachelor-Kandidat Philipp Stehler (33) ist nach seiner gescheiterten Beziehung mit Pamela Gil Mata, die er bei Bachelor in Paradise kennenlernte und mit der er als Paar die Show verließ, wieder vergeben. Seit Ende 2020 ist er glücklich mit der Influencerin Vanessa Ciomber liiert. Die beiden scheinen noch verliebt wie am ersten Tag und im Netz bekunden sie regelmäßig mit süßen Pärchen-Pics ihre Liebe. Im Promiflash-Interview geben die beiden ein Update über ihr Liebesleben.

Mit Promiflash sprachen Philipp und Vanessa auf der "Stranger Things 4"-Premiere in Berlin über den aktuellen Status ihrer Beziehung. Er reflektiert die zwei Jahre, die er schon mit der einstigen Miss Germany-Kandidatin zusammen ist: "Ich bin auch ganz ehrlich, für mich ist das schon ne Zeit. Früher war ich eher, ich sag jetzt mal sprunghafter und das ist jetzt gerade so." Dass das Paar auch in schlechten Zeiten zusammenhält, konnten sie besonders in den vergangenen Monaten unter Beweis stellen: "Sie hat mich in meiner Krankheit gestützt, geformt, aufgepäppelt – dann kann ja alles ja nur noch besser werden”, schwärmte der 33-Jährige. Vielleicht hat Philipp mit Vanessa endlich die Richtige gefunden, er ist auf jeden Fall optimistisch: “Es deutet viel darauf hin, ja.”

Auch mit der Familienplanung haben die beiden schon angefangen. Erst Ende des vergangenen Jahres bekam das Paar vierbeinigen Familienzuwachs – ihren Hundewelpen Willi. Nun erweiterten sie ihre kleine Familie: “Wir haben ein Fohlen. Wir sind Pferdeeltern geworden", erzählte der Buchautor Promiflash. Auf Instagram teilt er regelmäßig süße Schnappschüsse mit dem Fohlen Vitus.

Getty Images Philipp Stehler und Vanessa Ciomber bei der Premiere der vierten Staffel von "Stranger Things"

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, 2021

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler mit seinem Fohlen Vitus

