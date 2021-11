Philipp Stehlers (33) Familie hat sich jetzt um vier Pfoten erweitert. Der einstige Bachelorette-Teilnehmer machte in den vergangenen Monaten vor allem Schlagzeilen aufgrund seines gesundheitlichen Zustands. Der Influencer veröffentlichte sogar ein gesamtes Buch über sein Leben mit einer chronischen Darmerkrankung. Nach einer schweren Zeit in seinem Leben, die von Krankenhausaufenthalten geprägt war, legte sich Philipp jetzt einen neuen Kuschelkumpan zu: Er hat jetzt einen Hund.

Auf Instagram teilte der 33-Jährige jetzt einen Schnappschuss mit seinem Vierbeiner und schrieb dazu: "Willkommen in der Familie Willi!" Bei dem Welpen handelt es sich um eine dunkelbraune Bordeaux Dogge. Der Kleine scheint aber nicht nur seinem neuen Herrchen das Herz gestohlen zu haben: Auch Philipps Freundin Vanessa Ciomber durfte Willi bereits kennenlernen. Der TV-Star teilte ein Video in seiner Story, in dem seine Partnerin mit seinem Hund kuschelt und scherzte: "Ob ich die beiden noch mal voneinander trennen kann?"

Vanessa und Philipp sind mittlerweile seit rund einem Jahr ein Paar und scheinen noch so verliebt wie am ersten Tag. Auf Instagram teilte die Miss Germany 2020-Kandidatin erst vor Kurzem ein Foto mit ihrem Liebsten und verkündete: "Ich mag dich wirklich verdammt gerne."

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und sein Hund Willi

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Model Vanessa Ciomber und Philipp Stehlers Hund Willi

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber im August 2021 auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de