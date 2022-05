Und jetzt sind es nur noch zwei Damen, die auf den Titel Germany's next Topmodel hoffen können! Das große Finale von Heidi Klums (48) Modelshow hatte bisher schon so einiges zu bieten: Der aufregende Live-Opener zu "Chai Tea with Heidi", die ersten beiden Entscheidungs-Walks mit den Designern Jeremy Scott und Marina Hoermanseder sowie der heiße Top-20-Walk. Doch nach der dritten Runde auf dem Laufsteg und einem Shooting mit Fotografin Ellen von Unwerth (68) musste Heidi einmal mehr eine Wahl treffen – und kickte Martina (50) aus dem Wettkampf.

Während Luca (20) und Lou-Anne (19) noch hoffen dürfen, ist für Martina der Traum geplatzt. Damit geht der lange Mutter-Tochter-Wettstreit zu Ende. Doch die 50-Jährige gönnte ihrem Kind sichtlich den Triumph. "Du bist so toll, Martina! Danke, dass du dabei warst", überschüttete Heidi die Best Agerin dennoch mit Lob.

Damit zeigt sich einmal mehr, dass die Promiflash-Leser offenbar genau den richtigen Riecher hatten: Auch sie hatten Luca und Lou-Anne in einer Favoriten-Umfrage vor dem Finale ganz vorne gesehen.

ProSieben/Richard Hübner Lou-Anne, Noëlla, Martina, Luca und Anita, die GNTM-Finalistinnen 2022

Getty Images Heidi Klum beim GNTM-Finale 2018

Getty Images Martina Gleissenebner-Teskey auf der Berlin Fashion Week im März 2022

