Sie ist die "Königin" des Prozesses. Im Prozess zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) haben bereits viele Zeugen ihre Aussage gemacht. Gestern war auch die Ex-Freundin des Fluch der Karibik-Stars, Kate Moss (48), an der Reihe. Das Model, das von 1994 bis 1998 mit Johnny liiert war, nahm ihren Ex in Schutz und verteidigte ihn gegen die Vorwürfe seiner Ex-Frau Amber. Dafür war ihr nicht nur Johnny dankbar, sondern auch die Fans feierten Kate für ihre unterstützenden Worte.

Nach Kates Aussage, die nur ein paar Minuten dauerte, feierten die Fans des Models in den sozialen Medien, was sie gesagt hatte und vor allem: wie sie es gesagt hatte. So schrieb ein User auf Twitter: "Ich hatte nie eine Meinung zu Kate Moss, aber die Menge an Respekt und Bewunderung, die ich jetzt für diese Frau habe, übersteigt alles. 25 Jahre nach ihrer Trennung hat sie die Eleganz und den Anstand, sich zu melden, als er sie brauchte. Sie ist eine verdammte Königin!" Ein anderer fügte hinzu: "Kate Moss bezeugt, worum es bei Liebe, Freundschaft und Wahrheit geht. Nicht um Lügen und den Missbrauch derer, die man liebt. Mach dir Notizen, Amber."

Zu den Gratulanten gesellte sich unter anderem auch ein berühmter Name: Naomi Campbell (52). Das ehemalige Supermodel teilte einen Artikel über Kates Aussage und schrieb dazu: "Ja, erzähl es ihnen." Ihre Rolle während des Prozesses scheint der Blondine viele Pluspunkte eingebracht zu haben.

Getty Images Kate Moss, Johnny Depps Ex-Freundin

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Naomi Campbell und Kate Moss, Juni 2018

