Sorge um Lola Weippert (26) nach einem Trainings-Unfall! Die Temptation Island-Moderatorin arbeitet zurzeit an mehreren Projekten gleichzeitig. Neben ihren TV-Produktionen ist sie auch privat sehr fleißig und hat erst vor wenigen Tagen den Launch ihres eigenen Parfüms verkündet. Nebenbei trainiert sie gerade auch für das RTL-Turmspringen. Bei ihrem letzten Training war sie nach einem Handstand unglücklich vom Sprungbrett auf ihr Gesicht gefallen. Eigentlich hatte sie danach klargestellt, außer einem blauen Auge keine weiteren Verletzungen davongetragen zu haben. Doch kurz danach schockierte die Entertainerin ihre Fans im Netz mit einem beunruhigenden Foto.

Lola hatte sich bereits mitten in der Nacht in ihrer Instagram-Story mit dem Horror-Pic gemeldet. Darauf ist die Beauty mit blutverschmierter Nase zu sehen. Am Morgen darauf postete sie das Foto noch einmal im Feed und schrieb unter den Schnappschuss: "Reminder: Hört auf euren Körper! Ignoriert ihn nicht." Sie machte sich Sorgen um ihre blutende Nase und um mögliche Folgeschäden des Sturzes ausschließen zu können, ließ sie sich in der Notaufnahme abchecken, wie sie in ihrer Story mitteilte.

Nach ihrem Arztbesuch gab Lola im Netz erst einmal Entwarnung: "Der Doktor sagt, dass ich keine Gehirnblutung habe, sondern dass wahrscheinlich einfach ein paar Adern geplatzt sind." Dennoch müsse sie sich jetzt erst einmal schonen, da die Blutung auch eine andere Ursache haben könnte: "Kann aber auch gut sein, dass es vom Stress kommt."

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im August 2021

Instagram / lolaweippert Moderatorin Lola Weippert, 2022

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

