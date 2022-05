Das waren die süßesten Promi-Paare in Cannes! Seit dem 17. Mai finden die internationalen Filmfestspiele in Cannes statt. Auf dem roten Teppich präsentierten sich bei verschiedenen Events und Premieren die Stars aus aller Welt. Neben einigen tollen Baby-Bauch-Looks, Debüt-Auftritten und atemberaubenden Outfits zeigten sich viele Promis mit ihren Partnern als Begleitung an ihrer Seite. Wir zeigen euch die schönsten Paar-Auftritte von Cannes!

Viele internationale Promi-Paare ließen sich in der französischen Küstenstadt blicken. Der Profi-Kicker Robert Lewandowski (33) strahlte mit seiner Frau Anna Lewandowska (33) auf dem roten Teppich. Auch das schwangere Supermodel Adriana Lima (40) erschien mit ihrem Partner Andre Lemmers (40). Die zukünftigen Eltern turtelten verliebt und küssten sich sogar vor den Fotografen. Die Schauspielerin Diane Kruger (45) legte einen glamourösen Auftritt mit ihrem Partner Norman Reedus (53) hin.

Casey Affleck (46) zeigte sich verliebt mit seiner Freundin Caylee Cowan (24). Auch im Netz ziert sich der Bruder von Ben Affleck (49) nicht, regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen seine Liebe zu bekunden. Die "Der Teufel trägt Prada"-Schauspielerin Anne Hathaway (39) strahlte in ihrer atemberaubenden weißen Robe neben ihrem Ehemann Adam Shulman (41).

Getty Images Anna und Robert Lewandowski bei den Cannes Filmfestspielen, 2022

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima, Cannes Filmfestspiele 2022

Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Caylee Cowan und Casey Affleck, Cannes Filmfestspiele 2022

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Cannes Filmfestspielen 2022

