Heute Abend gehörte das Parkett den Profis: Eine Woche nach dem großen Finale von Let's Dance stand nämlich die Profi-Challenge auf dem Programm. Mit "Schwanensee", "Latin Summer Nights" und "Yin & Yang" waren die Themen der zehn Paare bunt gemischt – doch wer konnte die Juroren Motsi Mabuse (41), Jorge Gonzalez (54) und Joachim Llambi (57) und vor allem die Zuschauer am meisten begeistern? Diese zwei holten heute Abend den Titel!

Renata Lusin (34) und ihr Tanzpartner Christian Polanc (44) brachten das Studio mit ihrer Performance zum Thema "A Mexican Drama" so richtig zum Kochen: Nach ihrer feurigen Einlage erhoben sich Jury und Publikum zu begeisterten Standing Ovations! Auch Evgeny Vinukurov und Kathrin Menzinger (33) bezauberten Jury und Zuschauer – trotz eines kleinen Patzers am Ende ihres Tanzes. Doch am Ende konnte es nur einen Sieger geben: Renata und Christian gewinnen zum die Profi-Challenge! Für die Tänzerin ist es das zweite Mal. Ihr Preis: Die beiden dürfen sich im kommenden Jahr ihre "Let's Dance"-Tanzpartner aussuchen!

Gleich zu Beginn des Abends gab es einen kleinen Stolperer – aber nicht auf dem Tanzparkett! Als Moderatorin Victoria Swarovski (28) den Auftritt von DSDS-Sieger Harry Marcello Laffontien ankündigte, verhaspelte sie sich bei seinem Nachnamen. "Nicht einmal Victoria weiß, wie der DSDS-Sieger richtig heißt...", spöttelte ein User auf Twitter.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Instagram / kathrin_menzinger Evgeny Vinokurov und Kathrin Menzinger

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

