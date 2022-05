Hailey Bieber (25) nimmt Abschied! Carol Baldwin ist die Mutter von dem Hollywoodstar Alec Baldwin (64) sowie den Schauspielern Stephen (56), William (59), Daniel Baldwin und von zwei weiteren Kindern. Am Freitag ist die Oma von 25 Enkelkindern und 14 Urenkeln im stolzen Alter von 92 Jahren gestorben. Bereits gestern widmete Alec seiner Mutter einen liebevollen Post auf Social Media. Jetzt verabschiedete sich auch seine Nichte Hailey mit rührenden Worten von ihrer Oma.

Auf Instagram teilte das Model nun ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer Großmutter aus ihrer Jugend und schrieb dazu: "Gestern um 17:52 Uhr beendete meine wunderbare Großmutter Carol Baldwin, die Matriarchin der Baldwin-Familie, ihre Reise hier auf Erden." Die 25-Jährige erinnerte sich liebevoll an ihre Oma. "Heute feiere ich sie, das Leben, das sie gelebt hat, und das Vermächtnis, das sie hinterlässt. Wir lieben dich", schrieb Hailey und fügte Emojis von einem weißen Herz und einer Taube hinzu.

Auch in ihrer Instagram-Story nahm das Model Abschied von ihrer geliebten Großmutter. Dort repostete sie den Beitrag ihres Onkels Alec, in dem er den Tod seiner Mutter bekannt gab. Außerdem teilte sie in ihrer Story einen Schnappschuss, den ihre Schwester Alaia (29) zuvor gepostet hatte, auf dem Carol umgeben von all ihren Kindern zu sehen ist.

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwins Mutter Carol an ihrem 92. Geburtstag

Getty Images Carol und Alec Baldwin auf einer Gala in New York City im November 2002

Instagram / haileybieber Privates Bild des Models Hailey Bieber

