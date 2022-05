Jude Law (49) wagt etwas Neues. Der Schauspieler ist mittlerweile ein alter Hase im Filmgeschäft und hat in vielen Produktionen mitgespielt, die Millionen Zuschauer vor die Kinoleinwände lockten. Aktuell ist der gebürtige Londoner in Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse zu sehen – und verkörpert wieder seine altbewährte Rolle: Professor Dumbeldore. Bald tritt er jedoch in einem anderen Genre in Erscheinung: Jude begibt sich in das Star Wars-Franchise!

Auf Instagram teilte die offizielle Seite von Disney+ nun einen Beitrag, auf dem eine neue Serie aus dem "Star Wars"-Universum angeteasert wird. "Star Wars: Skeleton Crew" lautet der Titel des Ablegers, der im nächsten Jahr auf der Streamingplattform erscheinen wird. In die Hauptrolle trete demnach niemand Geringeres als Jude, der damit ein besonderes Debüt feiert.

Seit dem 27. Mai läuft nun auch die "Star Wars"-Serie "Obi-Wan Kenobi" auf Disney+, der Fans bereits gespannt entgegen blickten. Wie HollywoodLife berichtet hatte, spielt die Reihe zehn Jahre nach den Ereignissen aus "Star Wars: Die Rache der Sith". Während Obi-Wan wohl alles daran setzt, ein wachsames Auge auf Luke Skywalker zu werfen, macht sich Darth Vader auf die Jagd nach seinem früheren Lehrmeister.

Getty Images Der Cast aus "Phantastische Tierwesen" im Warner Bros. Studio 2022

Getty Images Jude Law im Januar 2020

Disney Content Poster zu der Disney-Plus-Serie "Obi-Wan Kenobi"

