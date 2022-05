Eine weitere Germany's next Topmodel-Staffel geht zu Ende! Am Ende fiel die Entscheidung: Lou-Anne (19) ist die Gewinnerin der 17. GNTM-Staffel und erscheint auf der kommenden Ausgabe der deutschen Harper's Bazaar. Doch bevor die Entscheidung verkündet wurde, gab es für die Zuschauer jede Menge Entertainment. Schon die Eröffnung der Show sorgte für Diskussionsstoff. Modelmama Heidi Klum (48) griff zum Mikro und performte gemeinsam mit ihrem Mann Tom Kaulitz (32) ihren GNTM-Song "Chai Tea with Heidi". Promiflash fasst für euch alle Highlights des großen Finales zusammen!

