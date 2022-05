Wer gewinnt die große Let's Dance-Profi-Challenge? Die Profitänzer, die in der beliebten Sendung Jahr für Jahr den Prominenten das Tanzen beibringen, gehören zu den Besten der Welt. Sie können sich nicht nur in deutschen und internationalen Meisterschaften beweisen, sondern auch am Freitagabend bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge, in der sie gegeneinander antreten. Promiflash möchte von euch wissen: Welches Tanzpaar soll den Wettbewerb gewinnen?

Für die diesjährige Profi-Challenge wurden die Tanzpaare ordentlich durchgemixt. So tanzt die amtierende "Let's Dance"-Gewinnerin Kathrin Menzinger (33) mit Evgeny Vinokurov (31) zu dem verführerischen Motto "Moulin Rouge". Renata Lusins (34) Tanzpartner ist dieses Jahr Christian Polanc (44). Das erste männliche Tanzpaar der Profi-Challenge bilden Massimo Sinató (41) und Vadim Garbuzov (35). Sie vertanzen das Thema "Schwanensee". Marta Arndt (32) und Zsolt Sándor Cseke (34) bilden ebenso ein Tanzpaar wie Malika Dzumaev und Robert Beitsch (30).

Renatas Mann Valentin Lusin (35) darf Isabel Edvardsson (39) über das Tanzparkett zum Motto "Zeit für die Liebe" führen. Ein rein weibliches Tanzpaar bilden Ekaterina Leonova (35) und Oxana Lebedew. Christina Luft (32) und Andrzej Cibis (34) tanzen Jive, Tango, Cha Cha Cha und Paso Doble zum Thema "Wir, einfach unverbesserlich". Alexandru Ionel will mit Anastasia Bodnar die Profi-Challenge gewinnen. Seine Frau Patricija Ionel (27) will die Jury gemeinsam mit Tanzpartner Sergiu Luca (39) überzeugen.

In einer Promiflash-Umfrage freuten sich von insgesamt 610 Lesern 133 und damit 21,8 Prozent (Stand 27. Mai, 14 Uhr) am meisten auf das Motto "Moulin Rouge" von Kathrin und Evgeny. Auf "Schwanensee" warten 14,9 Prozent der Fans gespannt. Auf Platz drei landete "Yin & Yang" – zu dem Motto tanzen Ekaterina und Oxana. Welches Tanzpaar wird eurer Meinung nach am Freitagabend das Rennen machen? Stimmt unten ab!

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Christian Polanc

Instagram / kathrin_menzinger Evgeny Vinokurov und Kathrin Menzinger

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Vadim Garbuzov, "Let's Dance"-Profis

Instagram / ekatleonova Oxana Lebedew und Ekaterina Leonova, Mai 2022

