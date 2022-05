Julian Claßen (29) macht einen niedergeschlagenen Eindruck! Vor einer Woche schockierte der YouTuber seine Fans: Nach 13 gemeinsamen Jahren gehen er und seine Frau Bibi (29) getrennte Wege. Diese urlaubte nach dem Liebes-Aus zunächst in Italien, während der gebürtige Kölner zu Hause mit den beiden Kindern verweilte. Inzwischen ist seine Ex jedoch wieder in Deutschland angekommen. Julian hingegen wurde nun geknickt am Kölner Bahnhof gesichtet, wie Promiflash erfuhr!

Ein Promiflash-Leser sichtete den 29-Jährigen am Freitagmittag zusammen mit Rafael Neugart am Bahnhof in der Domstadt. Mit Koffer und Reisetasche wirkte er dabei allerdings alles andere als fröhlich. Julian machte dem Insider zufolge einen betrübten Eindruck, als er seine Reise antrat. Zuvor hatte er bereits eine Nacht im Hyatt Hotel verbracht. Nach Bibis Italien-Trip scheint sich nun der zweifache Vater eine Auszeit zu genehmigen.

Die Unterstützung der Fans ist Julian aber sicher. Laut einer Promiflash-Umfrage stehen 93,5 Prozent der Leser hinter dem Webstar. Nachdem von Bibi Knutschbilder mit einem neuen Mann aufgetaucht sind, hat sie es sich mit der Community weitestgehend verscherzt. Nur 6,5 Prozent sind in ihrem Team.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen auf den Malediven

Privat Julian Claßen im Mai 2022 in Köln

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

